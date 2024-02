Eurozona, si attenua contrazione attività imprese

(Teleborsa) - Dall'analisi dei dati provvisori dell’indagine PMI di febbraio, l’attività economica dell’eurozona sta indicando il più lento tasso di calo in otto mesi, dovuto ad una stabilizzazione della produzione terziaria che sta compensando la maggiore contrazione del manifatturiero. La fiducia per l’anno a venire è migliorata, toccando un picco di rialzo in dieci mesi che ha incoraggiato le aziende ad aumentare gli organici tanto da registrare un’espansione delle assunzioni ad un livello mai visto da luglio scorso.Ciò aggiunge ulterioridell’eurozona.Dal punto di vista nazionale, la maggiore contrazione ine il forte calo della produzione inhanno controbilanciato la crescita più rapida del resto dell’eurozona.Dopo i ritardi di gennaio causati dai, i tempi di consegna sono migliorati alleggerendo maggiormente la pressione sui prezzi del settore manifatturiero. Tuttavia, l’inflazione del settore terziario è rimasta elevata rispetto alla media storica, causando a febbraio l’accelerazione dei tassi di inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita generali fino ai valori più alti da maggio dello scorso anno.Una volta destagionalizzato, l’Indice HCOB PMI Flash della Produzione Composita dell’eurozona, che è calcolato in base a circa l’85% delle risposte finali dell’indagine ed è redatto da S&P Global, è salito a febbraio a 48.9 da 47.9 di gennaio.Dopo sei mesi di continuo deterioramento, l’attività economica deldi febbraio si è invece stabilizzata, grazie ad un tasso di declino dei nuovi ordini ridottosi gradualmente in questi ultimi quattro mesi, fino a segnalare solo un marginale decremento della domanda.Guardando in avanti, l’ottimismo sui prossimi 12 mesi registrato a febbraio è migliorato per il quinto mese consecutivo, toccando il valore maggiore da aprile 2023. La fiducia del settore terziario è salita al livello più alto in 11 mesi, riconquistando sempre più vigore dai minimi registrati a settembre. Nel manifatturiero però, il picco di rialzo in 11 mesi dell’ottimismo è lievemente scivolato, mantenendo comunque un valore molto superiore ai minimi di ottobre. Nei mesi recenti sono state registrate prospettive di crescita legate a speranze di una minore pressione sul costo della vita e alle aspettative di una riduzione dei tassi di interesse nei mesi a venire, ma anche a una politica di riduzione delle scorte del manifatturiero. L’ottimismo per l’anno a venire ha tuttavia continuato a posizionarsi lievemente al di sotto della media pre-pandemica, in parte a causa dell’incertezza economica e delle preoccupazioni geopolitiche globali.