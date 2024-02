Gruppo Cassa Centrale, utile netto 2023 a 871 milioni (+55%)

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato idel Gruppo al 31 dicembre 2023. "Gli ottimi risultati raggiunti dal Gruppo Cassa Centrale, a 5 anni dalla sua costituzione – afferma con soddisfazione il Presidente– testimoniano l’attualità di un modello di servizio fondato sulla relazione con i soci, i clienti e le comunità di riferimento delle 66 BCC - CR - Raika che fanno parte del Gruppo: sono le 1.480 filiali delle banche socie il fattore critico di successo del nostro percorso di sviluppo, sempre coerente con i valori cooperativi che ci contraddistinguono"."Non posso nascondere la mia soddisfazione – afferma, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – nel confermare un significativo trend di crescita con risultati economici ulteriormente migliorativi rispetto allo scorso anno, pur in un contesto di grande instabilità economica. L’utile netto di Gruppo è pari a 871 milioni di euro, e con un CET1 ratio al 24,6% confermiamo una posizione patrimoniale ai vertici del sistema bancario. In coerenza con l’evoluzione strategica che stiamo dando al Gruppo, procede inoltre a ritmi serrati l’obiettivo di affiancare al presidio territoriale (nell’ultimo biennio abbiamo aperto 50 nuove filiali a dimostrazione della concreta vicinanza alle nostre comunità) lo sviluppo dei canali digitali con focus sulle nuove tecnologie, al fine di soddisfare le esigenze di soci e clienti in una logica di servizio omnichannel. Vogliamo insomma coniugare concretamente i valori che rendono uniche le nostre BCC con le sfide della banca di domani".Ilper l’anno 2023 è pari arispetto a dicembre 2022. In un contesto caratterizzato da consistenti rialzi dei tassi di interesse da parte delle Banche Centrali mondiali, il margine netto dell'attività creditizia si è attestato a 1,9 miliardi euro, mentre il contributo del portafoglio finanziario è stato solo marginalmente superiore a quello del 2022, attestandosi a 845 milioni euro.Ledel 2023 hanno proseguito il trend di espansione in atto sin dalla creazione del Gruppo e sonorispetto al 2022 portandosi a. Il dato conferma la crescente capacità del Gruppo di diversificare i propri ricavi primari, offrendo a soci e clienti un numero sempre maggiore di prodotti e servizi, in grado di soddisfare lo spettro delle esigenze finanziarie, assicurative e del sistema dei pagamenti. Il contributo più significativo è derivato principalmente dalla crescita delle commissioni del wealth management e della bancassicurazione.Nel corso del 2023, ilha quindi raggiunto irispetto ai risultati conseguiti nel 2022, migliorando gli sfidanti obiettivi reddituali che il Gruppo si è dato con il Piano Strategico 2023-2026., ammontano arispetto al 2022 come conseguenza dei consistenti investimenti in IT e del trend inflazionistico che ha caratterizzato soprattutto la prima parte del 2023.Ildel Gruppo (al netto delle poste straordinarie e non ricorrenti), in forte miglioramento rispetto all'esercizio 2022 quando era stato del 59%.Glammontano aevidenziando un costo del rischio contenuto, conseguenza della prudente politica di accantonamenti adottata dal Gruppo nell’ultimo triennio e di una gestione del credito attenta ai bisogni dei soci e clienti operanti nei territori di riferimento delle BCC-CR-Raika che costituiscono il Gruppo Cooperativo Cassa Centrale.nel 2023 si è attestato a, rispetto a un risultato di euro 657 milioni nel 2022.(euro 562 milioni nel 2022).In un anno caratterizzato dal raffreddamento della domanda di credito, i, chiudendo a 48,2 miliardi e le nuove erogazioni a soci e clienti sono state pari ad oltre euro 8 miliardi, distribuite in modo omogeneo nei territori di operatività delle BCC-CR-Raika appartenenti al Gruppo. Il dato conferma l’importanza del credito cooperativo nel dare sostegno alle necessità finanziarie di famiglie e PMI nei territori di insediamento del Gruppo.si sono ulteriormente, a 2,1 miliardi euro, con, inadempienze probabili pari a euro 1,5 miliardi e posizioni scadute pari a euro 60 milioni.L'effetto combinato della crescita dei crediti performing e della costante riduzione del credito deteriorato consentono di migliorare progressivamente, che(4,8% nel 2022) e, insieme alla prudente politica di copertura determinano un NPL ratio netto pari allo 0,7% (0,9% nel 2022), che colloca il Gruppo ai vertici del sistema bancario nazionale. Il rapporto di copertura dei crediti deteriorati, già ai massimi livelli del settore bancario italiano ed europeo, migliora ulteriormente portandosi all'85%, rispetto all'82% di dicembre 2022.Laè aumentata dell'1,5% rispetto al 2022, raggiungendo euro 67 miliardi. Laha beneficiato dell'andamento positivo dei mercati nel corso del 2023 che ha sostenuto i prodotti di asset management e del forte incremento dei rendimenti dei titoli governativi, che ha spinto l’interesse dei risparmiatori verso la raccolta amministrata. Complessivamente la raccolta indiretta a fine dicembre 2023 ha raggiunto i euro 44 miliardi con un incremento del 23% rispetto a dicembre 2022.a dicembre 2023 è quindi, un dato che conferma la fiducia che i clienti risparmiatori ripongono nelle BCC-CR-Raika che fanno parte del Gruppo.Le attività finanziarie ammontano a euro 35,6 miliardi, di cui euro 34,5 miliardi in titoli emessi da governi ed altri enti sovranazionali, principalmente rappresentati da titoli di Stato italiani.Coefficienti patrimoniali ed indicatori di liquidità al 31 dicembre 2023:Phase-in pari al 24,6% (22,8% al 31 dicembre 2022);Phase-in pari al 24,6% (22,8% al 31 dicembre 2022).Il bdel Gruppo, che include il risultato di periodo, si attesta a(in crescita rispetto ai euro 7,2 miliardi di fine 2022).A dicembre 2023, il LCR ("Liquidity Coverage Ratio") è pari al 275% (248% a dicembre '22) e il NSFR ("Net Stable Funding Ratio") al 168% (151% a fine 2022). Entrambi gli indicatori rimangono ben al di sopra dei requisiti normativi, a denotare una situazione di abbondante liquidità che caratterizza il Gruppo fin dalla sua costituzione.