Il Settore utility italiano interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-0,72%)

Acea

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha chiuso a 34.045,02, in calo dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 352,03, dopo aver avviato la seduta a 354,77.Nel, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,93%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,86%.Tra le azioni del, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione del 2,19%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,93%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dell'1,09%.