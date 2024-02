Inflazione, la Fed è cauta: rischi nel ridurre i tassi troppo rapidamente

(Teleborsa) - Non c'è alcuna fretta di tagliare i. È quanto è emerso dall'ultima riunione dei funzionari dellache hanno espresso ottimismo e cautela per quanto riguarda l'inflazione. Secondo idella sessione pubblicati mercoledì in cui è stato sottolineato che non ci sarà alcun taglio fino a quando la Commissione che si occupa di fissare del tasso non avrà “maggiore fiducia” che l’inflazione si sta ritirando. “La maggior parte dei partecipanti ha notato i rischi di agire troppo rapidamente per allentare lae ha sottolineato l’importanza di valutare attentamente i dati in arrivo per giudicare se l’inflazione si sta riducendo in modo sostenibile al 2%”, si legge nei verbali.Nel complesso allac'è un generale senso di ottimismo sul fatto che le mosse politiche della Fed siano riuscite a ridurre il, che a metà del 2022 ha raggiunto il livello più alto in oltre 40 anni. Tuttavia, i funzionari hanno sottolineato di voler vedere più evidenze prima di iniziare ad allentare la, affermando comunque che probabilmente glidei tassi sono finiti.“Nel discutere le prospettive politiche, i partecipanti hanno ritenuto che ilsia probabilmente al suo picco in questo ciclo di inasprimento”, si legge nei verbali. Ma “i partecipanti in generale hanno notato che non si aspettavano che sarebbe stato appropriato ridurre l’intervallo obiettivo per il tasso deifinché non avessero acquisito maggiore fiducia che l’inflazione si stava spostando in modo sostenibile verso il 2%”.Prima dell’incontro, una serie di rapporti avevano indicato che l’inflazione, seppure ancora elevata, sta tornando verso l’obiettivo del 2% della Fed. Mentre i verbali valutavano i “” compiuti, la Commissione considera alcuni di questi progressi come “” e probabilmente dovuti a fattori che non dureranno. Per tale ragione i membri hanno dichiarato che “valuteranno attentamente” iin arrivo per giudicare la direzione dell’inflazione nel lungo periodo. I funzionari hanno notato infatti che esistono tanto rischi al rialzo che al ribasso e per questo hanno espresso la loro preoccupazione nell' abbassare i tassi troppo rapidamente.