Von der Leyen: "Ci difenderemo da anti-Ue e amici di Putin"

(Teleborsa) - Se sarà rieletta presidente della Commissione europea,ha escluso di collaborare con i partiti politici "amici di Putin". "Dobbiamo proteggere la nostra democrazia e i nostri valori. Il nostro appeal è così grande che tanti altri Paesi vogliono unirsi. Dobbiamo difenderci dall'euroscettcismo e dagli amici di Putin, dentro e fuori dall'Ue" ha detto von der Leyen nella conferenza stampa organizzata dopo una riunione a porte chiuse della sua famiglia politica, il Partito popolare europeo (Ppe) di centro-destra, durante la quale è stata"Io lavoro con i partiti pro-Ue, pro-Nato, pro-Ucraina, con coloro che chiaramente supportano i valori dell'Ue, con chi difende la democrazia, con chi difende i nostri valori nei confronti degli amici di Putin – ha detto von der Leyen –. Non so come sarà formato Ecr dopo le elezioni ed è possibile che alcuni partiti escano da Ecr per unirsi al Ppe. Dobbiamo vedere chi starà nell'Ecr dopo le elezioni", ha aggiunto in merito all'Viktor Orbán, in virtù del suo stretto rapporto con Giorgia Meloni, la più importante leader dell'Ecr, ha espresso pubblicamente la sua fiducia nell'ottenere l'adesione dopo le elezioni di giugno. Una prospettiva che ha scatenato la reazione delle delegazioni svedese, finlandese e ceca."È chiaro – ha spiegato– che ho un ruolo come presidente della Commissione Ue e che dividerò severamente questo ruolo da quello di candidata del Ppe, abbiamo una serie di regole nella già scritte in Commissione a riguardo ed è chiaro che i due ruoli saranno separati. Sono grata per il supporto del Ppe e nelle prossime settimane lavoreremo intensamente. Come ho detto cinque anni fa, io credo profondamente nell'Europa, abbiamo attraversato e attraversiamo tempi difficili – ha commentato –. Siamo usciti da crisi molto profonde. Abbiamo gestito la strategia per evitare la recessione durante il Covid, e lo abbiamo fatto con il Next Generation. Siamo stati capaci di preparare l'Ue già per il futuro in questo periodo. Quindi abbiamo affrontato la crisi della guerra in Ucraina. E ancora una volta l'Ue è rimasta unita. Ioabbiamo affrontato la più grande crisi energetica degli ultimi 40 anni ma abbiamo gestito una svolta in questo campo, investendo in maniera massiccia nelle rinnovabili".Per quanto riguarda leha detto von der Leyen – "lo stato dell'arte è che abbiamo una legge secondo cui entro il 2035 dovremo avere zero emissioni e su proposta della Commissione c'è un ruolo speciale per gli e-fuels. È molto importante che nel 2026 ci sarà una revisione di tutto ciò, per assicurarci che ci siano opportunità per i consumatori ma anche per produttori".è connessa al mercato unico e alla ricerca e innovazione. I cittadini europei – ha concluso von der Leyen – vogliono più Europa nella difesa, vogliono che investiamo di più e meglio. Vogliono la nostra difesa resti transatlantica ma che diventi più europei".