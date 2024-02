Ariston acquista un nuovo sito produttivo in Egitto

Ariston

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha concluso unsituato nel parco industriale della municipalità del 6 Ottobre,, da Universal Group, azienda manifatturiera egiziana fondata da Youssri Kotb.

Con una superficie totale di 40.000 metri quadrati e circa 350 persone, il nuovo sito, da subito operativo, ospiterà la produzione di una gamma di soluzioni per il riscaldamento dell'acqua sanitaria sviluppate per servire le esigenze dei diversi mercati africani e mediorientali. Ariston e Universal hanno stipulato accordi di fornitura



"La base egiziana rafforzerà la nostra capacità di catturare opportunità di crescita in una serie di mercati nei quali la penetrazione dei prodotti per l'acqua calda sanitaria nelle abitazioni domestiche è ancora molto bassa", ha dichiarato Umberto Crovella, Executive Vice President Middle East, Africa e Asia di Ariston Group.