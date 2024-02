Concorsi docenti, pubbliche le istruzioni operative per la prova scritta di primaria e secondaria

(Teleborsa) - Dopo le date ufficiali di svolgimento della prova scritta da parte del Ministero riguardo il concorso per docenti della scuola primaria e secondaria legato al Pnrr, da Viale Trastevere arrivano anche le istruzioni operative per l’attuazione della stessa. Attraverso due distinte note ministeriali, l’amministrazione fa sapere che la procedura di selezione si svolgerà attraverso una turnazione e determinati passaggi procedurali comunicati attraverso i canali informativi istituzionali.reputa che "l’avvio in tempi piuttosto rapidi della procedura concorsuale è condivisibile, anche per soddisfare le richieste dell’Unione europea che ha chiesto precise garanzie sulle assunzioni in ruolo collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Detto questo, pensiamo come sindacato che la soluzione ultima per sconfiggere il precariato sia sempre quella del doppio canale di reclutamento che abbina ai concorsi anche lo smaltimento delle graduatorie prima ad Esaurimento e Gps, anche da disciplina comune e non solo su sostegno, come pure la stabilizzazione di tutti i candidati risultati idonei al termine dei concorsi".