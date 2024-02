Energia, Atlantica Digital realizza piattaforma di telecontrollo per i distributori di gas

(Teleborsa) - Lasviluppata daè stata adottata anche da, il secondo operatore italiano nella distribuzione del gas con oltre 4,9 milioni di utenti serviti in più di 2.200 Comuni. La piattaforma - che gestisce circa 15.000 apparati installati lungo tutta la rete di 2iRete Gas – è stata sviluppata con l’obiettivo di supportare ladelle reti al fine di permettere l’acquisizione di grandi volumi di dati e controllare efficacemente i dispositivi di campo mediante diversi canali di comunicazione.2i Rete Gas, attraverso le parole di, Responsabile della Struttura Digitalizzazione, esprime piena soddisfazione: “La soluzione IoT realizzata da Atlantica Digital è in grado di garantire la flessibilità e la scalabilità necessarie per la gestione di una rete di distribuzione gas altamente complessa, supportando la transizione energetica e - allo stesso tempo- l’implementazione di nuovi modelli gestionali. Il progetto ha consentito un controllo più accurato e tempestivo dell’infrastruttura e il conseguimento di efficienze operative”.“Il successo di questo progetto”, affermaGeneral Manager di Atlantica Digital, “conferma la nostra strategia orientata ad accelerare la digital transformation e l’ecosostenibilità nonché la bontà della scelta di investire in questo settore tecnologico in costante crescita”.