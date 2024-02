Eventi e scadenze del 23 febbraio 2024

Martedì 20/02/2024

Mercoledì 21/02/2024

Giovedì 22/02/2024

Venerdì 23/02/2024

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2024-25- L'evento, organizzato da Eurofi con la Presidenza belga del Consiglio dell'Unione Europea, si svolge a Gand, in Belgio- Riunione informale ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il Presidente della BCE Christine Lagarde09:00 -- Milano, Campus Durando - Beyond Cybersecurity: Tra Intelligenza umana e fattore artificiale. Interverrannp responsabili di Information Security e Data Protection di aziende della domanda, referenti delle principali aziende dell'offerta in ambito Cybersecurity ed esperti di settore con approfondimenti tecnici e normativi- Riunione dell'Eurogruppo a Gand in Belgio. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone- Terme di Saturnia - Winter edition della quarta edizione del Forum in Masseria di Bruno Vespa. Titolo della kermesse “L’Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune”. Interverranno più di 30 ospiti, tra cui otto Ministri e i principali rappresentanti delle Istituzioni e del mondo delle imprese- Debito delle amministrazioni locali10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Gennaio 202411:00 -- Pubblica amministrazione locale e ICT - Anno 202212:00 -- Servizi di pubblica utilità - Anno 2023- Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Progetto di Relazione Finanziaria Annuale e destinazione dell’utile d’esercizio 2023 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023- CDA: Bilancio