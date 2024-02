ex Ilva, Meloni: "Non voglio statalizzare. Diversi investitori si sono fatti avanti"

ArcelorMittal

(Teleborsa) -, commissariata di recente dopo l'ennesimo flop delle trattative con l'azionista. "Un- dice - al quale tentiamo di trovare una soluzione". Ospite di Porta a Porta, Meloni ha ribadito che ilperché consente di valutare la "correttezza delle scelte fatte dal socio privato" e di "trovare altri soggetti privati che vogliano investire".La Premier ha poi affermato che l'’ex Ilvaed ha assicurato chee molto interesse da parte di investitori nazionali ed internazionali. "Ci sono. Nel minore tempo possibile", ha detto la numero uno del governo., ci sono tutti i margini per trovare investitori privati che abbiano interesse a far camminare questa azienda", ha ribadito Meloni, spiegando, che è comunque una "situazione completamente diversa". "L’abbiamo risanata, la banca ha ricominciato a fare utili - ha ricordato - lo Stato ha venduto una parte delle sue quote e i cittadini hanno visto rientrare una parte dei soldi spesi per salvare la banca. E piano piano lo Stato uscirà"., ha ribadito la Premier, concludendo "ci servono partner che abbiano voglia di farla crescere con noi".Patto stabilità, con nuove regole su deficit 35 mld da spendere«Con le regole del vecchio Patto quello che veniva chiesto all’Italia era un avanzo dello 0,25%, non un deficit al 3%, quindi non passiamo da un possibile sforamento al 3% ad uno all’1,5%, passiamo da meno 0,25 di avanzo ad 1,5% possibile e questo vale 35 miliardi in più l’anno che possiamo spendere in sanità, scuola, eccetera». Lo dice la presidente del Consiglio sulle accuse delle opposizioni di aver sottoscritto un Patto di stabilità con regole peggiorative per il nostro Paese.