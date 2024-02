Intesa Sanpaolo e CDP, nuovo social bond a favore di PMI e Mid-Cap sostenibili

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Arriva uned integralmente, che ha l'obiettivo di metterenuove risorse per un valore di, per programmi di crescita sostenibile che abbiano impatto positivo a livello sociale.Queste risorse saranno impiegate per erogarea PMI e Mid-Cap italiane, perdi Intesa Sanpaolo, pubblicato a giugno 2022. L’accordo prevede chedell’importo complessivo dei finanziamenti venga resoL’iniziativa congiunta di Intesa Sanpaolo e CDP risponde alla volontà di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano, ampliando le possibilità di accesso a finanziamenti, per contribuire a realizzare gli investimenti più complessi econ un impatto positivo anche per il territorio.L’operazione si inserisce nell’ambito dellavolta a promuovere iniziative comuni a favore delle aziende italiane che dal 2021 ha consentito di mettere a disposizione un, con l’obiettivo di dare un impulso all’economia reale del Paese.