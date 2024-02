Inwit, Science Based Target initiative (SBTi) approva il target Net Zero al 2040

Inwit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha ottenuto la, iniziativa internazionale che ha l'obiettivo di verificare che l'impegno nella lotta al cambiamento climatico delle aziende sia in linea con gli accordi internazionali sul clima.Come previsto dal proprio Piano di Sostenibilità, l'azienda ha definito un'ambiziosa strategia climatica, volta ad, in coerenza con gli accordi internazionali sui cambiamenti climatici (Accordo di Parigi), finalizzata a mantenere l'aumento del riscaldamento globale entro 1,5°C.L'azzeramento delle proprie emissioni sarà raggiunto attraversoe investimenti in soluzioni tecnologiche volte ad efficientare i propri consumi energetici, oltre ad un coinvolgimento della filiera nella prospettiva di garantire beni e servizi a sempre minor impatto ambientale."Dopo aver ottenuto l'upgrade a livello leadership nel CDP Climate Change , la validazione del target Net Zero aggiunge un ulteriore prezioso tassello nel percorso intrapreso da Inwit - ha dichiarato, Direttore delle Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT - Il nostro è un modello di business sostenibile, che abilita uno sviluppo più efficiente lungo tutta la catena del valore e coniuga efficienza industriale, economica, sociale e ambientale. La, che è volta a considerare, nel ruolo di Tower as a service, anche gli impatti delle nostre attività sulle persone e sull'ambiente, con l'obiettivo di creare valore per tutti i nostri stakeholder, verso il successo sostenibile".