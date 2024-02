Settimana corta, Conte presenta la proposta M5S in Commissione Lavoro alla Camera

(Teleborsa) - Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio,, ha presentato in Commissione Lavoro alla Camera una proposta per “ridurre in via sperimentale l’orario di lavoro da 40 a 32 ore a parità di retribuzione”. Nel corso di una diretta Facebook Conte ha spiegato che "statistiche positive dei paesi in cui è stata già adottata riportano il grado di soddisfazione dei dipendenti e il livello di produttività dell’azienda “ed ha anche vantaggi dal punto di vista ambientale”.In termini di, infatti, si prevede che questo tipo di impostazione lavorativa sia in grado di ridurre lo smog e la circolazione di auto, almeno un giorno alla settimana in più. “L’obiettivo è fare anche dell’Italia il prossimo Paese in cui sperimentare questa riforma e siamo pronti a confrontarci, spero ci sarà un dialogo sereno con le altre forze politiche”, ha concluso Giuseppe Conte.