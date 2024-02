Standard Chartered in cima al FTSE 100 con buyback da 1 miliardo di dollari

Standard Chartered

(Teleborsa) -, società finanziaria quotata a Londra ma con la maggior parte delle attività in Asia e Africa e Medio Oriente, ha chiuso ilcon undi 5,7 miliardi di dollari, in crescita del 27% in valuta costante rispetto all'anno prima. Il dividendo finale proposto di 560 milioni di dollari, o 21 centesimi per azione, si tradurrà in unper l'intero anno di 728 milioni di dollari o 27 centesimi, in crescita del 50%."Abbiamo prodotto, continuando a dimostrare il valore del nostro franchise e raggiungendo il nostro obiettivo finanziario di un RoTE del 10% per l’anno - ha commentato il- Ora costruiremo su questo successo, agendo per fornire rendimenti più elevati in modo sostenibile, concentrandoci sulla crescita del reddito e sul miglioramento della leva operativa e puntando a un RoTE del 12% nel 2026"."Abbiamo aumentato i dividendi dell'intero anno, in crescita del 50%, e abbiamo annunciato un, portando le nostre distribuzioni totali per gli azionisti a 5,5 miliardi di dollari da gennaio 2022 - ha aggiunto - Continueremo a gestire attivamente la posizione di capitale del gruppo con l'obiettivo di restituire almeno 5 miliardi di dollari nei prossimi tre anni".Spicca il volo, che si attesta a 6,436 sterline, con un, posizionandosi. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,509 e successiva a quota 6,692. Supporto a 6,326.