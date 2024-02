Università e UE: al Teatro Palladium serata evento per il Progetto CHANGES (NGEU)

(Teleborsa) - In Italia la vgenera unnazionale: un settore così strategico su cui anche le, grazie ai fondi del, hanno deciso di investire facendo ricerca e mettendo a sistema conoscenze e competenze. Lo fanno, grazie alla(Cultural Heritage Active Innovation for Nex Gen Sustainabile Society Extended Partnership), anche attraverso eventi e spettacoli.La, di cui il professorè presidente, ha intercettato questa importante occasione, come ci spiega lui stesso: "La Fondazione Changes partecipa al progetto, denominato "Sustainability and resilience of tangible cultural Heritage", che rappresenta una delle linee di ricerca inserite nell’ambito di unitaliane e guidato dalla. Roma Tre prende parte a questa direttrice di indagine con una serie di ricercatori e con il coordinamento della prof.ssa. L’interesse principale dello Spoke 8 risiede pertanto nella valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità e della resilienza".Ilha ricevuto un finanziamento totale pari ad. nell’ambito del progetto Next Generation EU: svolge principalmente attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, nell’ambito del mondo dei beni culturali, della cultura e della tutela del patrimonio storico-culturale.Si inserisce in questo contesto lodell’Università Roma Tre:è dedicato al tema del patrimonio culturale in rapporto alla società contemporanea, la cui importanza va oltre la performance. In Italia infatti, dove il patrimonio culturale è il bene più prezioso, è più che mai necessaria una riflessione nel merito, unendo intrattenimento intelligente e riflessivo, corpo docente e studenti.Lo spettacolo Le parole degli altri è"Posgarù. Dialoghi diagonali sul patrimonio culturale e dintorni" (Edipuglia 2022). Si pone come un momento di, uno dei punti di forza della nostra storia e della nostra economia, guardandolo attraverso la lente della modernità: la fruizione dell’arte viene divisa fra i beni culturali materiali, quindi tangibili, e beni culturali cosiddetti immateriali, o intangibili, come tutto ciò che riguarda l’ambito delle arti performative.