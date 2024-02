Alcoa intende acquisire Alumina in un'operazione da 2,2 miliardi di dollari

Alcoa

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'alluminio, ha stipulato un, società australiana attiva nello stesso settore,della stessa Alumina, soggetto alla stipula di un accordo di implementazione del programma.In particolare, Alcoa e Alumina hanno stipulato un atto di esclusiva e di procedura di transazione, e il CdA di Alumina ha confermato che, subordinatamente alla stipula di un accordo di implementazione del programma, intende raccomandare la transazione agli azionisti. Nell'ambito della transazione all-scrip, o all-stock, gli azionisti di Alumina riceverebbero un corrispettivo di 0,02854 azioni Alcoa per ciascuna azione di Alumina. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di Alcoa al 23 febbraio 2024, il rapporto concordato implica unAi sensi del Process Deed, Alcoa e Alumina intendono finalizzare e stipulare un accordo di implementazione dello schema per la transazione all-scrip. Al completamento dell'accordo, gli azionisti di Alumina deterranno il 31,25% e gliAlcoa è l'operatore unico di(JV) con Alumina. AWAC è costituita da una serie di entità affiliate che possiedono, gestiscono o hanno interessi in miniere di bauxite e raffinerie di allumina in Australia, Brasile, Spagna, Arabia Saudita e Guinea. AWAC detiene inoltre una partecipazione del 55% in una fonderia di alluminio a Victoria, in Australia. Alcoa possiede il 60% e Alumina Limited possiede il 40% delle entità AWAC, rispettivamente, direttamente o indirettamente."Siamo lieti di aver avviato il processo di transazione e l'accordo di esclusività per finalizzare i termini della transazione, che fornirà vantaggi significativi e a lungo termine sia agli azionisti di Alcoa che di Alumina - ha affermato William Oplinger, CEO di Alcoa - Alcoa è un operatore comprovato di AWAC e riconosciamo le opportunità di creazione di valore possibili con unadi AWAC su base accelerata. Riteniamo che ora sia il momento giusto per consolidare la proprietà di AWAC e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il team di Alumina per concludere una transazione che posizionerà meglio Alcoa per attuare la nostra strategia di crescita a lungo termine".