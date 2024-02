BCE, Goldman Sachs continua ad aspettarsi il primo taglio dei tassi ad aprile

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Considerata l'aspettativa di una continua disinflazione (comprese le misure dell'inflazione di fondo e della crescita salariale),mantiene la. Ma i tempi del primo taglio rimangono dipendenti dai dati.Gli analisti ricordano che ihanno mostrato alcune preoccupazioni rispetto alle prospettive dell'attività a breve termine, cautela riguardo al recente calo dell'inflazione e hanno sottolineato la necessità che la politica segua "continuità, cautela e pazienza".In seguito, i funzionari della BCE hanno espresso una serie di opinioni. La presidenteha riconosciuto che i numeri salariali del quarto trimestre sono stati "incoraggianti", ma ha osservato che il Consiglio direttivo dovrebbe essere "più fiducioso" che la disinflazione osservata sia sostenibile. Il vicepresidenteha sottolineato che occorrerà più tempo per decidere il momento esatto del primo taglio dei tassi. Il membro del consiglioha sostenuto che occorre "cautela contro un imminente aggiustamento della posizione politica". Il capo economista Lane ha affermato che "la prossima mossa sarà un taglio", avvertendo però che "sarebbe un rischio imbarcarsi in tagli dei tassi troppo presto o troppo tardi". Il presidente della Bundesbankha osservato che "anche se può essere molto allettante, è troppo presto per tagliare i tassi di interesse". Il governatore della Banque de Franceha sostenuto la necessità di "agire con gradualità e pragmatismo" piuttosto che "decidere troppo tardi e quindi doversi adattare eccessivamente".Goldman Sachs si aspetta che il downgrade delle proiezioni di inflazione sia accompagnato da una, rilevando che sono stati compiuti progressi significativi verso l'obiettivo di inflazione. In particolare, si attendono che la presidente Lagarde sottolinei nella conferenza stampa che le proiezioni sembrano incoraggianti, che il Consiglio resta dipendente dai dati ma che ha bisogno di maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione tornerà al 2% in modo tempestivo e sostenibile.In termini di ritmo dei tagli, la banca d'affari riafferma lo scenario centrale difinché il tasso di deposito non raggiunge il 2,25%. Una volta che sarà chiaro al Consiglio direttivo che l'inflazione si sta assestando intorno al 2%, ci dovrebbe essere un forte incentivo a normalizzare rapidamente i tassi.