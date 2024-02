Cnpr forum, regole "pesanti" per l’Italia con il nuovo Patto di stabilità

(Teleborsa) -del patto di stabilità con l’Unione Europearispetto alle precedenti misure che puntavano ad una austerity eccessiva. Stiamo dimostrando di essere un governo coeso, con un preciso controllo dei conti pubblici". E' quanto affermato da(Fratelli d’Italia), presidente della Commissione industria, commercio, turismo e agricoltura a Palazzo Madama, nel corso del Cnpr forum “Equilibri sotto esame: le nuove regole del patto di stabilità" promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta, da Luigi Pagliuca."I primi risultati - ha proseguito il senatore - si sono registrati con lae dalle agenzie di rating che attestano la credibilità del progetto di ristrutturazione dell’Italia. Senza più subire le coercizioni dall’esterno”.De Carlo ha fatto cenno al deficit "fuori controllo" ereditato dal precedente governo e "frutto di una gestione errata del reddito di cittadinanza e del superbonus" che "hanno gravato sui bilanci dello Stato per oltre 174 miliardi di euro" ed ha assicurato che quesotalla finanza publbica, "a avviando politiche di rilancio dell’economia".(responsabile economico del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Bilancio al Senato), secondo cui "il governo ha accettato e subìtosul Patto di stabilità interno che èeuropea e reintroduce, riducendo gli spazi di bilancio negli anni a venire". Per l'esponente del Pd "bisogna agire sul lato delle entrate con l’allargamento della base imponibile e la riduzione dell’evasione fiscale. Bisogna poi intervenire sulla spesa pubblica reintroducendo un processo di revisione con un lavoro capillare e senza tagli lineari come invece sta facendo il governo".(deputato di Forza Italia in Commissione Politiche dell’Unione Europea a Montecitorio), "il tema delcostituisce una"solo di interessi paghiamo oltre 100 miliardi di euro, una cifra monstre". "Rientrare da questo passivo - afferma - serve perda destinare al miglioramento dei servizi per i cittadini. Per uscire da questa condizione laè quella di aSe il PIL cresce il debito si assorbe e si riescono a varare leggi di bilancio impattanti per gli italiani. Dobbiamo aprire all’iniziativa privata, tagliare la spesa pubblica improduttiva, valorizzare il patrimonio immobiliare pubblica".(parlamentare del M5s in Commissione Politiche Ue alla Camera), il quale denuncia che "la trattativa sulcondotta dal governo ha avuto un esito nefasto, estremamente. "Noi suggeriamo al governo dianche se il danno principale è stato già fatto. - sottolinea il deputato M5S - Ci aspettano purtroppo anni difficili. L’UE valuteràrispetto alla traiettoria indicata valutando la spesa netta. A questo controllo si aggiunge quello delle grandezze strutturali previsto nelle procedure per debiti eccessivi come il nostro".Nel corso del dibattito, coordinato da, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da(commercialista e revisore legale dell’Odcec di Massa Carrara), sexondo il quale "servono misure concrete per garantire la sostenibilità finanziaria del nostro Paese. Bisognaper la quale ogni provvedimento dovrà essere preventivamente vagliato dall’Unione europea".Le conclusioni sono state affidate a(consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili), il quale ricorda che "il nuovo patto prevede chetra deficit e Pil proponendo un piano di aggiustamento di durata quadriennale che può essere allungato a sette anni se è collegato a un programma di investimenti sotto monitoraggio della Commissione Europea. L’obiettivo è quello dinel decennio a venire. E’ condito, però, dache sono molto pesanti per il nostro Paese. La prima è che il rapporto debito - Pil deve ridursi ogni anno di almeno un punto, è la; il secondo vincolo riguarda il disavanzo, non è più sufficiente garantire che il rapporto debito - Pil rimanga al sotto la soglia del tre per cento per i paesi che hanno un debito maggiore del 90 per cento del Pil. E noi siamo al 140%. Si tratta ancora una volta di regole quantitative molto pesanti e il nuovo obiettivo sul deficit è assolutamente difficile da raggiungere per un Paese come il nostro. Quello che occorre è un. E qui deve entrare in gioco la capacità di fare politica e cioè di elaborare strategie di gestione che portino al miglioramento del nostro deficit primario".