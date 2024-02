CONSOB, tempi più stretti e riduzione dei costi per le emissioni obbligazionarie

(Teleborsa) -: sono queste le tre principali novità in arrivo dalla CONSOB in materia di. Le innovazioni - si legge in una nota - rientrano in un più ampio sforzo di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti normativi che la CONSOB continua a sviluppare con l'obiettivo di migliorare l'attrattività della piazza finanziaria italiana, mantenendo al tempo stesso i presidi a tutela di risparmiatori e investitori.L'iniziativa "", viene sottolineato.Per garantire maggiore certezza in ordine ai tempi dell'iter istruttorio, in linea con le migliori prassi europee, gli uffici della CONSOB forniranno undalla ricezione della richiesta di approvazione, sulle questioni principali che possono emergere da una verifica complessiva della bozza di prospetto. La richiesta di informazioni supplementari verrà formalizzata di norma entro sei giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di approvazione del prospetto, termine che si riduce a cinque giorni lavorativi per le offerte rivolte agli investitori istituzionali.Riguardo ai costi, isia per le offerte rivolte agli investitori istituzionali sia per quelle rivolte ai piccoli risparmiatori (retail). Nel primo caso gli importi non sono più variabili in base al valore dell'offerta, ma fissi, predeterminati e noti a priori. Nel secondo caso l'importo variabile in relazione al valore dell'offerta è dimezzato rispetto al 2023, prevedendo anche un tetto massimo inferiore.L', già consentito in Italia per i prospetti informativi, viene adessodei prospetti, che potranno essere presentate, ricorrendo a schemi standard in linea con le prassi comuni in tutta la UE. La delibera di modifica del Regolamento Emittenti è stata pubblicata il 20 febbraio, dopo che il 29 gennaio scorso si è chiusa la consultazione con il mercato su questi temi.In tale ambito, CONSOB richiama per gli operatori l'utilità dell'applicazione delle, recentemente emanate dal Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI).In arrivo, inoltre, altre novità volte a ridurre i tempi di approvazione dei prospetti. La CONSOB avvierà, infatti, una pubblica consultazione con cui verrà sottoposta all'attenzione del mercato l'ipotesi die degli eventuali supplementi, con ciò accorciando ulteriormente l'iter autorizzativo.