Euronext lancia opzioni giornaliere sull'indice francese CAC-40

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha annunciato il, il principale indice della Borsa di Parigi. Dopo essere stata la prima borsa in Europa a introdurre le opzioni giornaliere, con il lancio delle opzioni giornaliere sull'indice AEX nel 2008, Euronext ha deciso di ampliare la sua offerta di opzioni giornaliere all'indice CAC 40.Le opzioni giornaliere consentono l'esecuzione di, offrendo maggiore flessibilità per navigare e mitigare l'impatto delle fluttuazioni del mercato a breve termine, si legge nella nota della società che gestisce i listini di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi. Gli investitori possono ora scegliere tra una gamma completa di scadenze sui principali titoli blue-chip francesi nel central order book, che vanno da quelle giornaliere a cinque anni.Le opzioni giornaliere sull'indice CAC 40 sonoche vengono regolate alla fine della giornata di negoziazione. Sono regolati in contanti."Il lancio dimostra la capacità di Euronext di adattare ed espandere le proprie soluzioni sul mercato dei derivati, rispondendo alle esigenze degli investitori che cercano di reagire rapidamente alle fluttuazioni del mercato - ha commentato, Global Head of Derivatives and Post-Trade di Euronext - Euronext".