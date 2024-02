Generalfinance sale in Borsa in scia ai risultati 2023

Generalfinance

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, che nella prima ora di contrattazioni è stata a lungo sospesa per eccesso di rialzo. Venerdì sera ha comunicato di aver chiuso l'con un utile netto pari a 15,1 milioni di euro, in progresso del 38%, e con una forte crescita nell'ambito del core business: turnover a 2.559 milioni di euro (+27%), erogato 2.161 milioni di euro (+29%)."I risultati sono stati leggermente al di sotto delle nostre aspettative e la base di capitale era più debole del previsto, ma il", hanno scritto gli analisti diPer illa società si attenderispetto a quelli realizzati nel 2023 e in linea con gli obiettivi definiti nel Piano Strategico.Buona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,7 e successiva a 11,4. Supporto a 10.