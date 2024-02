H-Farm, maggiori azionisti lanciano OPA obbligatoria finalizzata al delisting

H-Farm

(Teleborsa) -, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, si avvia al delisting da Borsa Italiana. Ai seguiti della sottoscrizione di ulteriori azioni nell'ambito dell'aumento di capitale ancora in corso, gli azionisti di maggioranza, congiuntamente tra loro, hanno comunicato che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un'offerta pubblica di acquistocosiddetta "da consolidamento" sulle azioni ordinarie di H-Farm.L'offerta è finalizzata ad adempiere agli obblighi del TUF e a conseguire ladella società. In seguito al perfezionamento del delisting, gli offerenti si propongono di continuare a sostenere la crescita, si legge in una nota. L'offerta, infatti, è finalizzata ad assicurare la stabilità della partecipazione necessaria a consentire alla società di beneficiare di future opportunità di sviluppo e di crescita, nonché una guida strategica finalizzata alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo.Gli offerenti ritengono che il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti possa essere più efficacemente conseguito in un contesto privato caratterizzato da una, nel quale le azioni dell'emittente non siano ammesse alle negoziazioni su EGM.H-Farm, che sta attuando un riposizionamento del business con un focus sul settore Education, ha chiuso ilcon un Valore della Produzione pari a 36,1 milioni di euro, un EBITDA negativo di 5,1 milioni e un Risultato d'esercizio in perdita di 8,9 milioni.