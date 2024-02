IGD sale in Borsa dopo accordo per cessione di portafoglio immobiliare

IGD SIIQ

Intesa Sanpaolo

IGD

(Teleborsa) -per, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, dopo che venerdì sera ha comunicato di avercon Sixth Street, società di investimento globale con circa 75 miliardi di dollari di asset in gestione, e società controllate da Starwood Capital, società di investimento con 115 miliardi di dollari di asset in gestione, e Prelios SGR, tra le principali società di gestione e servizi immobiliari in Italia, un, per un valore pari a 258 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il book value al 31 dicembre 2023.Si tratta di un portafoglio composto da 8 ipermercati (ubicati a Chioggia, Porto d'Ascoli, Roma, Rimini, Conegliano, Ascoli Piceno e 2 a Bologna), 3 supermercati (situati a Civita Castellana, Ravenna e Roma) e 2 gallerie commerciali (che si trovano a Bologna e Chioggia) che genera circa, che riteniamo, previsto anche nel Piano Industriale 2022-24 - scrivono gli analisti di- Secondo la società, infatti, la cessione dovrebbe consentire a IGD di ridurre il rapporto LTV pro-forma del 3,7% (LTV era pari al 47,2% al 30 settembre 2023) considerando che: con il ricavato dell'operazione, IGD potrà parzialmente anticipare rimborsare i mutui ipotecari sugli immobili venduti ed alcuni ulteriori finanziamenti, comportando una prevista diminuzione degli oneri finanziari pari a circa 11 milioni di euro all'anno; si stima un impatto di 2 milioni di euro sul P/L derivante dalla riduzione dei costi operativi e dai maggiori ricavi derivanti dalla gestione di progetti, proprietà e strutture".Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,32 e successiva a 2,415. Supporto a 2,225.