iliad acquista una partecipazione del 19,8% nell'operatore svedese Tele2

(Teleborsa) -, gruppo francese attivo nelle telecomunicazioni, ha annunciato che Freya Investissement, veicolo di investimento posseduto congiuntamente da iliad e NJJ Holding (Freya), ha stipulato unsociale comprendente azioni sia di Classe A che di Classe B in, uno dei leader nei mercati delle telecomunicazioni svedese e baltico, per un corrispettivo totale in contanti di circa 13 miliardi di corone svedesi (1,16 miliardi di euro).Dopo l'approvazione da parte delle autorità competenti,di Tele2 al momento del closing dell'operazione. L'acquisizione di questa partecipazione strategica offrirà a iliad, attraverso Freya, l'opportunità di promuovere ulteriormente la crescita di Tele2 e di collaborare con il management team di Tele2 su innovazione, convergenza e investimenti nella prossima generazione reti, si legge in una nota., director di Freya e CEO di iliad - Entrambi crediamo nel potere dell'innovazione e nell'importanza di una mentalità imprenditoriale. Il nostro settore economico in Europa è molto esigente. Quindi, nutriamo un grande rispetto per ciò che gli azionisti, il management e i team di Tele2 hanno ottenuto e siamo lieti che Kinnevik abbia scelto Freya come nuovo azionista di riferimento di Tele2".