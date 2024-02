L'anno delle commodities: oro e petrolio verso nuovi traguardi

(Teleborsa) - L'oro ha già messo a segno un bel rally nel corso del 2023 e si prepara a sfide ben più importanti, in risposta alla prosecuzione della fase di incertezza economica e geopolitica. Quest'ultima, in particolare le rinnovate tensioni in Medioriente, nello stesso tempo, potrebbero gonfiare anche il prezzo del petrolio, le cui sorti dipendono anche dalle politiche dell'Opec Plus. E quanto emerge da un report di Citgroup.Oro proiettato verso i 3.000 dollariL'oro scambia al momemnto a 2.034 dollari l'oncia ed è reduce già da un importante rally avviato a fine 2022. A parte fattori straordinari, Citigroup sostiene che il prezzo possa mantenersi poco sopra i 2mila dollari per tutto il primo semestre 2024, pere toccare unMa vi sono dei fattori che potrebbero portare le quotazioni del metallo preziosorispetto ai prezzi attuali. Gli analisti della banca d'affari statunitense individuano in particolare: un primo fattore rialzista per l'oro sarebbe la tendenza alla de-dollarizzazione delle riserve delle banche centrali, attuata da alcuni Paesi emergenti,, ma anche. Una tendenza che ha portato gli acquisti su un record di circa 1.000 tonnellate, che potrebbero anche raddoppiare,soppiantando la domanda di oro per il settore della gioielleria.: l'altro fattore in grado di far volari il prezzo dell'oro sarebbe una recessione globale, quindi una scenario hard landing, chedi interesse ad un ritmo sostenuto, portandoli si minimi dell'1%, non del 3% come attualmente previsto. Il tasso di interesse di riferimento della Fed attualmente è compreso tra il 5,25% e il 5,5%, il più alto da gennaio 2001, e ci si attende che la Fed inizi a tagliare i tassi a maggio o giugno.: l'ultimo scenario ed il più remoto riguarda la possibilità di una stagflazione, cioè di una fase dell'economia in cui persistono alta inflazione, bassa crescita e disoccupazione. Uno scenario che, facendo lievitare il prezzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza.Sebbene il prezzo del petrolio continui ad oscillare fra i 70 e gli 80 dollari al barile, Citigoup non esclude la possibilità di una impennata delle quotazioni, che porterebbe il suo valore a 100 dollari al barile. La probabilità - sottolinea la banca d'affari - ha a che fare con leed altrove e con le conseguentiAttualmente la quotazione del petrolio, prezzo ritenuto di equilibrio dal cartello dei produttori: il WTI americano scambia ai 76 dollari al barile ed il Brent del Mare del Nord a 81 dollari, chese le quotazioni arrivassero a quota 100 USD.I catalizzatori che porteranno le quotazioni del greggio a 100 dollari includonodalle principali regioni produttrici di petrolio.Il rischio principale riguarda laa macchia d'oliodell'Opec. Attualmente c'è stato u impatto minimo e gli unici accadimenti che hanno impattato il greggio sono gliin transito nel Mar Rosso, ma la situazione potrebbe ancora peggiorare e condizionare le forniture di Iraq, Iran, Libia, Nigeria e Venezuela. E poi c'è lae la possibilità di un attacco dell'Ucraina con droni alle infrastrutture petrolifere russe.