"Nuovo" PNRR, via libera a decreto in CdM

(Teleborsa) -in Consiglio dei ministri al. "Questo decreto non solo finanzia tutti gli interventi che sono usciti dal Pnrr ma individua una modalità, come quella del commissiari, per accelerare alcune procedure". Lo ha sottolineato il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri.Il decreto Pnrr "c", ha aggiunto.Presente in conferenza il Ministro del Lavoroche ha sottolineato come il decreto Pnrr "ci porterà a raddoppiare il numero degli ispettori tecnici che oggi abbiamo in organico" ma "già con l'organico attuale nel 2024 prevediamo un aumento del 40% delle ispezioni per effetto del completamento del periodo di formazione del personale assunto nel 2023".Viene introdotta "la patente a punti che svilupperemo con il supporto delle parti sociali e delle organizzazioni della categoria dell'edilizia ma anche con l'obiettivo di far crescere questo percorso e inserire altre attività", ha detto Calderone. "Ci sarà una attenzione specifica e un controllo attento alle valutazioni dei rischi in un cantiere" ha proseguito sottolineando che il percorso per la patente a punti, che passa attraverso la formazione, è strategico e ciò su cui dobbiamo lavorare tutti quanti, in stretta sinergia tra istituzioni", ha ribadito la Ministra spiegando che occorre "estendere concetto di sicurezza a un contesto più ampio, che è quello della 'vita sicura'", per il quale è "in tal senso."Oggi in Consiglio dei Ministri è stato approvato il decreto-legge Pnrr, che introduce il nuovo "Piano Transizione 5.0", su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il programma mira a sostenerelegge nella nota diffusa dal Mimit.Il Piano "prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono aiper un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane"."Il Piano Transizione 5.0 è architrave della nostra politica industriale,in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy", ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso.