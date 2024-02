OVS, Beraldo: obiettivo di medio termine è raddoppiare fatturato e aumentare redditività

OVS

(Teleborsa) - L'di, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, è di ", che oggi vale oltre 1 miliardo e mezzo, e". Lo ha affermato l'in un'intervista all'Economia del Corriere della Sera, spiegando che "siamo al 9,6% di quota di mercato e ci auguriamo di poter arrivare, perché no, al 15%. Stiamo anche crescendo all'estero senza prenderci troppi rischi, con più di 500-600 negozi e con buoni risultati. In Spagna ne abbiamo oltre 100".Analizzando i risultati, ha detto: "Le vendite del 2023 sono cresciute di circa l'1,4%. I risultati sono la fotografia del cambiamento. Negli ultimi due anni abbiamo introdotto una maggiore qualità e attraiamo nuovi clienti. La gente entra volentieri e il marchio è migliorato. Stiamo".Sul recenteper lo sviluppo dell'intimo, ha detto: "Da tempo abbiamo dichiarato ai nostri investitori la nostra intenzione. Stavamo coltivando esperienze interne per preparaci ad entrare nell'underwear con negozi stand alone. Abbiamo già una quota di mercato (il 5,06%) che realizziamo all'interno dei nostri negozi. Volevamo uscire con una linea di underwear non marcata Ovs per evitare sovrapposizioni. Inoltre, quando una donna acquista dell'intimo, ha bisogno di servizi più attenti per il rispetto della privacy e per offrire una maggiore profondità di gamma. Per questo, anziché inventare un marchio da zero, abbiamo scelto un'azienda che garantisce una qualità assoluta e vanta una rete di oltre 300 negozi in location prestigiose. L', avvalendoci della nostra catena di fornitura".