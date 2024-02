Pnrr, pronto il nuovo decreto legge: oggi in Cdm

(Teleborsa) - È ormai pronto il nuovo decreto legge. Il provvedimento è atteso oggi ine conterrà anche nuove misure in tema di sicurezza del lavoro. Sono 48 gli articoli secondo le prime bozze che circolano del testo che includono lae poteri sostitutivi per le amministrazioni che ritardano glidel Pnrr, riscrittura dei finanziamenti per il nuovo Piano e per le opere definanziate e un amplissimo ventaglio di norme che spaziano dagli appalti al potenziamento degli organici.Servono poiper accompagnare le nuove misure inserite nel Pnrr con la rimodulazione concordata con Bruxelles alla fine di ottobre. Per i progetti usciti dal Piano, da recuperare con risorse alternative come promesso a più riprese dal Governo, sono stati invece raccolti 3,5 miliardi, da affiancare alle vecchie fonti di finanziamento nazionali che vengono riattivate per i progetti preesistenti al Piano, e inseriti solo ex post con l'idea di coprirli in modo più economico con il. Alla raccolta delle risorse necessarie concorreranno sia il Fondo di sviluppo e coesione sia il Piano nazionale complementare.Entro il 31 marzo il ministro per il Pnrr,, e il ministro dell'Economia,, dovranno presentare al Cipess la prima dellesullo stato di avanzamento lavori del Pnc e sulle iniziative intraprese per trovare fonti di finanziamento alternative, secondo il modello normativo già sperimentato a fine anno nella manovra per il Ponte sullo Stretto.Laannunciata da Fitto prevede che se la Commissione accerterà il mancato conseguimento di un target, "l’amministrazione centrale titolare dell’intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato per il Pnrr provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute su altre fonti di finanziamento nazionale".L'articolo 2 stabilisce inoltre che ai, compresi i ministeri, è richiesto di aggiornare sul"il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con lo indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data". In caso di disallineamenti, la Struttura di missione Pnrr a Palazzo Chigi chiederà chiarimenti da fornire entro al massimo 21 giorni, pena lo scatto dei poteri sostitutivi.Infine, la nuova bozza ha confermato, oltre agli anticipi elevati dal 10 al 30% e all’allentamento delle maglie sul vincolo del 30% delle assunzioni di donne e giovani, l’arrivo di tre commissari straordinari. Il primoandrà al, con struttura annessa di cinque persone, per assicurare la realizzazione dei 60mila nuovi alloggi per studenti prevista dal Recovery Plan italiano, il secondo alcon dodici unità nella struttura, e si occuperà di centrare l’obiettivo relativo al recupero e alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, e il terzo all’– sempre con 12 persone – e dovrà garantire il target del superamento degli insediamenti abusivi per combattere il caporalato.