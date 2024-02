Simone, CdA propone autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Simone

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nel campo dell'editoria, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti la. La proposta è di fissare in 450.000 euro, a valere sulle riserve disponibili, l'importo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, un, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'assemblea.Leper l'acquisto di azioni proprie deriveranno dalla, quindi senza che ciò comporti l'utilizzo dei proventi derivanti dal recente aumento di capitale effettuato in occasione dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e senza intaccare la liquidità utile alle attività correnti e agli investimenti in corso, si legge in una nota.Alla data odierna, la societàazioni proprie in portafoglio.Il CdA deliberato ladell'assemblea ordinaria degli azionisti in data 14 marzo 2024 in prima convocazione e, ove occorrendo, il 15 marzo 2024 in seconda convocazione.