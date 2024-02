Sogefi vola in Borsa dopo accordo per cessione della divisione Filtrazione

Sogefi

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), dopo che venerdì sera ha sottoscritto con il fondo di investimento statunitense Pacific Avenue Capital Partners un accordo di put option per la. Il corrispettivo è basato su un enterprise value pari a 374 milioni di euro, corrispondente a un Equity Value, da regolarsi interamente in cash, stimato in circa 330 milioni di euro.Il titolo, dopo non aver fatto prezzo per 33 minuti dall'avvio delle contrattazioni, ha aperto a quota 2,7 euro per azione, rispetto a un precedente di 2,05 euro, per un. Influisce il fatto che l'equity value dell'operazione sia ben superiore alla capitalizzazione di mercato dell'intera società.Inoltre, Sogefi ha detto di aver chiuso il 2023 conin rialzo del 5,5% a 1.627,9 milioni di euro (+9,1% a tassi di cambio costanti),in rialzo del 49,2% a 105,2 milioni di euro ein rialzo del 95,4% a 57,8 milioni di euro (29,6 milioni nel 2022).