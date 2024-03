Fincantieri scende in Borsa, speculazioni su M&A e aumento di capitale

Fincantieri

(Teleborsa) -il titolo, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, dopo che Milano Finanza ha scritto che la societàper aumentare l'esposizione nel settore della difesa. Un potenziale accordo potrebbe valere circa 300-400 milioni di euro e la decisione potrebbe essere presa alla fine di aprile o a maggio. In vista di potenziali M&A, Fincantieri(o un mix dei due) per rafforzare la struttura finanziaria e aumentare il flottante."Da un punto di vista strategico, l'operazione avrebbe senso in quanto consentirebbe al gruppo di riequilibrare il proprio business mix, aumentando l'esposizione al settore della difesa, che ha buone prospettive - scrivono gli analisti di- Da un punto di vista finanziario, in caso di M&A, considereremmo un aumento di capitale o un'obbligazione convertibile come potenziali opzioni, data una(il debito netto/EBITDA del gruppo è previsto a circa 5,5x alla fine del FY24). Anche se Fincantieri dovrebbe essere sulla buona strada con il processo di riduzione della leva finanziaria, ciò dovrebbe richiedere tempo e, secondo il suo ultimo piano aziendale, la società dovrebbe normalizzare il rapporto debito netto/EBITDA a 2,5x/3,5x solo nel 2027".registra una. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 0,4733 e successiva a 0,4622. Resistenza a 0,4923.