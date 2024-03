Oro v ola su nuovi record storici a 2.141 dollari in attesa Powell e BCE

(Teleborsa) -, trainato da un mercato fortemente rialzista da sedici mesi a questa parte, che ne ha portato il valore a, ad aggiornare il precedente record di 2.135 dollari toccato a dicembre. L'oroquando era valutato 1.600 dollari l'oncia.A sostenere il metallo prezioso contribuisceda parte della Federal Reserve entro il mese di giugno, che darebbe un segnale rialzista al metallo prezioso, il quale si avvantaggia sempre di tassi di interesse più contenuti. E proprio in questa prospettivadinanzi alle Commissioni Economia riunite del Congresso.A condizionare la performance dell'oro c'è poi la, anche se non si attendono novità su fronte dei tassi di interesse, ma solo un aggiornamento del quadro economico e previsionale dell'Eurotower.A sostenere la domanda di oro e quindi i prezzi, i, che stanno rimpiazzando le riserve in dollari con quantitativi più ampi del metallo prezioso, anche a fronte delle tensioni geopolitiche e dei conflitti in corso nell'Est europeo ed in Medioriente.E questa incertezza e tensioni contribuiscono ad elevare il valore del metallo, asset che rappresenta unIn questa direzione si sono vistii negli ultimi mesi, per la necessità di rimpiazzare i capitali in fuga dagli ivestimenti immobiliari ed in quelli azionari, che si sono trovati in una fase negativa.