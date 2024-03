Gruppo Credem, al via nuovo spazio dedicato allìinnovazione

Gruppo Credem

(Teleborsa) -annuncia l'investimento per la realizzazione di un, denominatopresso il Capannone 17 delIl nuovo spazio nasce nell’ambito del progetto di riqualificazione delle storiche Officine Meccaniche Reggiane, che ha l’obiettivo far diventare quest’area il nuovo polo culturale e tecnologico della città.Uno spazio in cui l'investimento della Bancasul modello di innovazione distribuita (), finalizzata a sviluppare tecnologie che consentano al Gruppo di proseguire il percorso di eccellenza sin qui tracciato e di creare valore per la collettività.Il nuovo spazio inaugurato oggied ha una. E' stato progettato in modo accessibile per abilitare dinamiche di lavoro ibride e di contaminazione con aziende e stakeholder esterni,potenziando al massimo il benessere di tutti coloro che decideranno di condividerloed è dotato diche sarà aperta agli attori dell'ecosistema del territorio, anche a potenziali partner e altri soggetti che operano nelle nuove strutture dell’area., che si è svolta questa mattina, hanno partecipato, Presidente di Credem,, Sindaco di Reggio Emilia,, Amministratore Delegato di STU Reggiane,, Responsabile dell’Area Futuro di Credem,, Responsabile della Logistica di Credem,, Responsabile dell’ufficio Brand, Comunicazione e Pubblicità di Credem,, Innovazione di Credem. Lo scienziato e divulgatoreha proposto una riflessione sull’importanza della cooperazione tra le diverse componenti di un ecosistema e della condivisione di valori e competenze."La scelta di aprire il nostro Centro di Innovazione in questo luogo ci permette da un lato di rafforzare ulteriormente il legame con la comunità in cui siamo nati ed in cui abbiamo le nostre radici, dall’altro di connetterci efficacemente al mondo dell’innovazione che qui trova un respiro globale", ha dichiarato il, aggiungendo "un mix che pensiamo sia importante per continuare a produrre benessere duraturo e diffuso per tutti"."Il Reggiane Parco Innovazione è un parco scientifico-tecnologico e umanistico incentrato sullo sviluppo dell’innovazione attraverso la crescita dei talenti”, ha commentato, Amministratore Delegato STU Reggiane, proseguendo "l'obiettivo è creare un luogo aperto, orientato all’Open Innovation e alla collaborazione territoriale".