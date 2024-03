Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/03/2024

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Seduta in frazionale rialzo per il cambio Euro / Yen, che ha terminato gli scambi in aumento a 161,74.

Nel breve periodo, l'Euro contro Yen giapponese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 162,267 e supporto a 160,887. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 163,647.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)