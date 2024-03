Tavolo di confronto MEF-Interno ed Enti locali diventa permanente

(Teleborsa) - Si è tenuto questa mattina presso la sede del(MEF) un importante incontro tra i Sottosegretari di Stato all’Economia e Finanze, Sandra Savino, e all’Interno, Wanda Ferro, e le rappresentanze di ANCI e UPI. Il tavolo di confronto, richiesto nell’ambito della Conferenza stato-città ed Autonomie locali, si è svolto alla presenza dei funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Interno eDurante l’incontrosottolineando l’importanza di un dialogo costante e costruttivo. La discussione ha toccato temi cruciali, tra questi la necessità di tempi adeguati per la perequazione nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, e l’urgenza di migliorare la capacità di riscossione da parte degli enti locali.- affermano i due Sottosegretari - sono stati fondamentali per avviare un confronto approfondito su queste tematiche, dimostrando un forte interesse comune nel trovare soluzioni efficaci che rispondano alle esigenze delle comunità locali e contribuiscano al miglioramento della gestione finanziaria e amministrativa degli enti locali”.I Sottosegretari Savino e Ferro, nel confermare il loro impegno a sostenere gli enti locali,, hanno rassicurato ANCI ed UPI sulla volontà di lavorare insieme alle organizzazioni rappresentative degli enti locali per definire un percorso condiviso che porti a risultati concreti e duraturi, nel segno della collaborazione e dell’efficienza.