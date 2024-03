Meloni firma accordo per sviluppo e coesione tra Governo e Regione Molise

(Teleborsa) - Accordo tra Governo eper loda 445 milioni di euro. A firmarlo la presidente del Consiglio,, questa mattina a Campobasso nella prima tappa del viaggio che nel pomeriggio la porterà a Potenza, dove firmerà un accordo anche con la Regione Basilicata.delle regioni sono i principali obiettivi delle intese firmate dalla presidente del Consiglio. Meloni questa mattina è stata accolta al teatro Savoia di Campobasso dal presidente di Regione,"In una nazione come l'Italia che ha molti divari e poche, non possiamo permetterci che le risorse vengano disperse", ha sottolineato Meloni. "Noi siamo qui oggi per la, ma non me ne vogliate se faccio mezzo passo indietro sul lavoro che il governo ha portato avanti. A monte della firma di questo accordo c'è un lavoro molto complesso e prezioso – ha spiegato –. Queste sono materie che non trovano grande diritto di cittadinanza sui media che spesso preferiscono la. Questi fondi servono a combattere i divari fra i territori, sono risorse che vengono organizzate per cicli di programmazione pluriennali e sono preziose. Quando siamo arrivati al governo ci siamo resi conto che, soprattutto nei territori nei quali erano necessarie le risorse, buona parte delle risorse non venivano spese"."Noi ci dobbiamo ricordare che lanon la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, la povertà non si abolisce per decreto. Lodeve mettere aziende e lavoratori nella condizione di lavorare al meglio", ha aggiunto prima della firma dell'Accordo.Meloni: "Falsi i tagli agli ospedali, per sanità risorse record"“Anche dal, il Molise racchiude tesori che molti non conoscono, e noi con queste risorse sosteniamo la rete dei musei comunali e ristrutturiamo e rendiamo fruibili luoghi importanti per la cultura” ha proseguito. "Quello colè il sedicesimoche firmiamo: mettiamo a disposizione di questo territorio circadei quali 37 erano già stati assegnati in anticipo nel 2021. Sono risorse imponenti per questo territorio che servono a finanziare 42 interventi, concentrati su alcuni ambiti strategici, a partire dalle infrastrutture", ha sottolineato.Nove idi cui si compone l'accordo. In base a quanto previsto nel documento "le parti si impegnano a sostenere un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Molise, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio". La maggior parte dei fondi, oltre 155 milioni, andrà al settore, segue poi la(76 milioni). Più di 58 milioni andranno alla, 40,7 all'e alle, 35,6 milioni alla, 17,4 per l', 16,8 per la, 11,6 alla. Risorse anche per il(9 milioni) e la(5 milioni).