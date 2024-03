TIM, Merlyn presenta lista: Paolucci presidente e Siragusa ad

(Teleborsa) - Ilsvela le carte e candida, ex presidente Microsoft e oggi imprenditore, come presidente di Tim ecome amministratore delegato. Saranno loro a sfidarecandidati della lista del cda. La lista del fondo si completa con i nomi di Ersilia Vaudo (Chief Diversity Officer ESA), Nicolo Ragnini (Ubs), Ida Panetta (professoressa della Sapienza), Ottavia Orlandoni (partner di Dwf), Boris Nemsic (ex ceo di Telekom Austria), Robert Hackl (MCE Systems), Paul Doany (ex ceo di Turk Telekom e di Oger Telecom) e Barbara Oldani (Sustainability-Linked Sovereign Debt Hub). Si tratta di una rosa di candidati composta da 4 donne e 6 uomini, per un totale di 9 indipendenti "selezionata in modo tale – spiega Merlyn – da assicurare l'inserimento di candidature esterne di elevato profilo, portatrici di esperienze diversificate, che possano contribuire allo sviluppo futuro della società".Il nodo governance sarà sciolto all'Lanon si è ancora chiusa anche se il mercato la dà ormai per scontata e per mantenere la promessa di un ritorno al dividendo con un rapporto tra debito ed ebitda di 1,6-1,7 volte, dicono gli analisti, non sono ben visti i ribaltoni. Il cda per questo ha ricandidato l'ad Labriola ma il manager non ha più il sostegno del suo maggior azionista e Vivendi gioca "a carte coperte": non dichiara le sue intenzioni di voto sulla governance mentre rimarca di essere contraria al piano di cessione della rete.Il cda schiera con Figari e Labriola anche Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi, Domitilla Benigni, Jeffrey Hedberg, Paola Tagliavini, Maurizio Carli, Romina Guglielmetti, Leone Pattofatto, Antonella Lillo, Andrea Mascetti, Enrico Pazzali e Luca Rossi.Merlyn, con lo 0,53% del capitale, oltre alla rete progetta di vendere le attività consumer e il Brasile per trasformare Tim in una TechCo. Si è fatta avanti anche, che ha certificato di avere lo 0,53% del capitale e ha depositato una lista che però in queste ore è sotto revisione per essere integrata: su 8 candidati infatti non c'è nemmeno una donna mentre lo statuto sociale del gruppo prevede che tutte le liste assicurino la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e che "le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre assicurino la presenza di entrambi i generi".