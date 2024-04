Petrolio corre su attese aumento domanda e crisi geopolitica

Brent

Light crude

(Teleborsa) - Continua a crescere il prezzo del, che si avvantaggia, da un lato, dellee della conseguenteda Opec e Russia, dall'altra, delle prospettive di unconnesso con la ripresa delle economie USA e cinese.Le quotazioni del petrolio si sono spinte per il, in rialzo dell'1,18%, ai massimi degli ultimi cinque mesi, mentre per ilstatunitense, le quotazioni sono arrivate, in aumento delol'1,18%, sempre al top dal mese d ottobre.Le tensioni geopolitiche stanno giocando undi petrolio, che si preannuncia scarsa, a causa deiche si stima abbiano ridotto l'offerta di almeno 1 milione di barili, ed agliIl cartello nella sua formulazione allargata, che include anche la Russia,di barili, un po' più rispetto agli 1,3 milioni già pianificati da Russia ed Arabia Saudita, confermando il percorso di razionamento dell'offerta, in linea con la strategia del cartello che è volta a supportare i prezzi attorno agi 80 dollari.ha affermato che le compagne petrolifere si concentreranno suiper implementare la riduzione dell'output decisa dal cartello Opec+, mentreprevede didel greggio Arab Light ne mese di maggio.Sul fronte della domanda, al netto dell'impatto della transizione energetica, ci si aspetta un nuovoin risposta alla, soprattutto da Paesi come gli Stati Uniti e la Cina.per la prima volta in un anno e mezzo, attestandosi a marzo a 51,4 punti dai 49,2 precedenti. Il dato sembra segnalare una ripresa dell'economia statunitense, che verrà ravvivata anche dainei prossimi mesi.Allo stesso modo, ilè tornato inper la prima volta in sei mesi e conferma la ripresa della prima economia asiatica, che è anche il maggior importatore di petrolio al mondo.