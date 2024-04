Barclays passa a overweight sull'azionario europeo. Bene Chemicals, giù Healthcare

Barclays

(Teleborsa) - Gli analisti divedono un, data 1) la ripresa della crescita interna dovuta all'esaurirsi del ciclo di riduzione delle scorte e all'aumento del reddito reale dei consumatori; 2) segnali di vita nell'attività in Cina; 3) possibilità di ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE/BOE rispetto alla Fed; 4) valutazioni più economiche; e 5) valore/inclinazione ciclica.Secondo la banca d'affari, le questioni strutturali e i rischi geopolitici per l'Europa non scompariranno, mentre le grandi aziende tecnologiche continuano a giocare per gli Stati Uniti, maper Europa/Regno Unito.Barclays ha incrementato il target price per fine anno sulloda 510 a 540 e rafforzato ulteriormente la posizione prociclica, aggiornando il settorea overweight e tagliando il compartoa Equal Weight. Gli analisti continuano a vedere una rotazione verso il settore delle materie prime (energia e estrazione mineraria), banche e small cap, mentre il reflation trade acquista slancio.