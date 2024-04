CMA CGM acquista il 10% della JV Volvo-Renault per furgoni elettrici

Renault

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie navali a livello mondiale,, fondata il 22 marzo 2024 dae Volvo per sviluppare la prossima generazione di furgoni elettrici.CMA CGM, che ha assunto una quota di partecipazione del 10% in Flexis SAS tramite PULSE, fondo specializzato in energia,entro il 2026. Volvo e Renault, che detengono rispettivamente una quota di partecipazione del 45% in Flexis SAS, prevedono di investire 300 milioni di euro ciascuno nel corso dei prossimi tre anni."Riunendo, Flexis SAS mette insieme le competenze industriali di costruttori automobilistici di livello mondiale con il know-how dell'azienda leader della logistica automotive", si legge in una nota.I furgoni saranno realizzati nello, specializzato nella produzione di veicoli commerciali leggeri, che prevede di assumere 550 persone nei prossimi quattro anni.