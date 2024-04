Biesse, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

Biesse

(Teleborsa) -hannodi soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, previsto nella prossima assemblea ordinaria.I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre ildella società. Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente.La lista presentata per ilè composta da: Cristina Sgubin, Carlo Ferro.La lista presentata per ilè composta da: Sindaco effettivo Paolo De Mitri, Sindaco supplente Silvia Muzi.Lo comunica il coordinatore del, Emilio Franco, per conto di: Allianz Global Investors, Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav e Kairos Partners SGR.