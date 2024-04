CDP, nel 2023 utile netto record oltre 3 miliardi (+23%)

(Teleborsa) - Ilha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 del Gruppo CDP inclusa nel quarto Bilancio integrato, presentati dall'. Il progetto di Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione. Il CdA ha approvato anche nuove operazioni a favore di imprese e infrastrutture per un valore complessivo di circa 1,4 miliardi di euro. L'si è attestato al livello mai raggiunto in precedenza di 3,1 miliardi di euro, in crescita del 23% rispetto ai 2,5 miliardi dello scorso anno, grazie anche all'aumento del margine di interesse e al maggior contributo delle società del Gruppo in termini di dividendi. L'utile netto consolidato è pari a 5 miliardi, in riduzione di 1,8 miliardi di euro (-26%). La variazione è principalmente riconducibile all'effetto della valutazione a patrimonio netto di ENI. Ilè in crescita dell'8% rispetto alla fine del 2022 grazie all'utile maturato nell'esercizio, al netto dei dividendi distribuiti in coerenza con le ipotesi di Piano."L'attenzione all'impatto – spiegapresentando il Bilancio 2023 di CDP – ha caratterizzato il funzionamento della macchina interna, sia per l'origination del business che delle funzioni di controllo, il tema dell'impatto è stato la parola d'ordine nuova di questa fase di Cassa, con una Cdp che ha saputo dimostrare capacita di adattamento al contesto e allo stesso tempo ha saputo portare avanti una visione di Gruppo con risultati importanti".In linea con il suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, nel 2023 ilha impegnatoin riduzione rispetto al 2022, anno che includeva operazioni straordinarie per 12,7 miliardi. Ciò ha consentito di attivare complessivamente 53,8 miliardi di investimenti, con un effetto leva di 2,7 volte le risorse impegnate nel periodo, grazie all'attrazione di risorse da investitori e co-finanziatori terzi. Nello stesso periodo, CDP ha impegnato risorse per 19,6 miliardi di euro.Loa sostegno di imprese, Pubblica Amministrazione, infrastrutture e cooperazione internazionale è pari ain aumento di 3,2 miliardi di euro rispetto al 2022 (+3%).Ladi cui 285 relativi alla raccolta postale. La raccolta obbligazionaria è pari a 18 miliardi, in aumento del 6% rispetto ai 17 miliardi del 2022, anche grazie al collocamento del primo Green Bond e alla prima emissione obbligazionaria in dollari di CDP ("Yankee Bond").Nel biennio 2022-23 lepari al 78% degli obiettivi dell'intero Piano Strategico 2022-24, attivando complessivamente investimenti per oltre 133 miliardiTra le evidenze che emergono dal bilancio figura il potenziamento delle attività internazionali, anche con le aperture degli uffici di Belgrado, Il Cairo e Rabat. Migliora, inoltre, la performance ESG, con innalzamento del giudizio da parte delle principali agenzie di rating."I risultati di bilancio del 2023 di Cassa Depositi e Prestiti – ha dichiarato– testimoniano la crescita del nostro impegno per lo sviluppo del Paese. L'aumento dei crediti a quota 124 miliardi è conseguenza della nuova strategia che ha visto consolidare la nostra presenza sul territorio. Il rafforzamento patrimoniale e il livello raggiunto dall'utile sono il risultato di un lavoro che ha reso il Gruppo ancora più solido e in grado di affrontare le sfide che abbiamo davanti. Nel suo ruolo di stimolo alla crescita del sistema economico e di catalizzatore di risorse, il Gruppo CDP ha attivato investimenti per oltre 133 miliardi nel biennio, raggiungendo già i target dell'intero Piano Strategico. Il nostro lavoro come Istituzione Finanziaria Italiana per la cooperazione allo sviluppo ci ha portato ad avviare un programma di aperture di presidi extra-europei per fornire sostegno concreto alle economie emergenti. Oggi CDP ha un ruolo sempre più internazionale, evidenziato dai risultati ottenuti nell'utilizzo dei fondi europei. Questi risultati sono stati raggiunti grazie al grande impegno di tutte le persone del Gruppo che hanno contribuito alla creazione della nostra cultura aziendale e condiviso con passione i nostri obiettivi di lungo periodo".