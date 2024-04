Listini europei chiudono vicini alla parità, pochi spunti da verbali BCE

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Azimut

Campari

Banca Mediolanum

Poste Italiane

Banca Popolare di Sondrio

Telecom Italia

DiaSorin

Saipem

MutuiOnline

Caltagirone SpA

Alerion Clean Power

LU-VE Group

Carel Industries

Maire Tecnimont

D'Amico

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che rimane concentrata sul, in particolare sul possibile rinvio da parte della Fed oltre giugno. Pochi spunti dai verbali BCE pubblicati oggi , se non che "le ragioni per prendere in considerazione tagli dei tassi si stavano rafforzando" e che "la data di un primo taglio dei tassi che diventava più chiaramente visibile".Sul fronte macroeconomico, a febbraio idell'area euro hanno segnato cali di -1% m/m (contro -0,6% atteso e -0,9% precedente) e di -8,3% a/a (contro -8,6% atteso e -8% precedente). Sempre nell'Eurozona laServizi e Composito di marzo è stata significativamente migliorativa : entrambi sono stati rivisti al rialzo di 4 decimi, rispettivamente a 51,5 ed a 50,3.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,087. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%.Scende molto lo, raggiungendo +137 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con ilche si posiziona al 3,70%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto,avanza dello 0,48%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Chiusura sulla parità per la, con ilche si attesta a 34.455 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 36.669 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,13%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(-0,18%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 4/04/2024 è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in calo del 19,41%, rispetto ai 2,86 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,79 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,65 miliardi.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,85%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,46%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,18%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,17%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,52%.scende dell'1,93%. Calo deciso per, che segna un -1,85%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.di Milano,(+4,31%),(+3,85%),(+3,08%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,30%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,00%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,87%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,82%.