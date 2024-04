Wendel vende azioni di Bureau Veritas per circa 1,1 miliardi di euro

Wendel

Bureau Veritas

(Teleborsa) -, che possiede circa il 35,4% del capitale azionario die circa il 51,6% dei suoi diritti di voto, ha annunciato la suadi Bureau Veritas tramite una investitori istituzionali. Si prevede che la transazione fornirà a Wendel circaNell'ambito dell'offerta, il fondo, si èdel capitale sociale di Bureau Veritas. In tale contesto, in base a un accordo di governance stipulato tra Bureau Veritas e Bpifrance, Bpifrance avrà il diritto di proporre un componente per la nomina al CdA e Wendel voterà a favore di questa nomina.si è inoltredel suo capitale azionario nell'ambito della transazione annunciata.Dopo il completamento della transazione annunciata,di Bureau Veritas, con circa il"Questa monetizzazione parziale della nostra partecipazione in Bureau Veritas è in linea con la nostra, come dettagliato durante il nostro Capital Markets Day nel dicembre 2023 - ha commentatodi Wendel - Ci dà inoltre ulteriore margine per implementare la nostra strategia di creazione di valore. Inoltre, sono lieto di accogliere al nostro fianco Bpifrance, un forte investitore istituzionale francese, come uno dei nuovi maggiori azionisti di Bureau Veritas e membro del CdA della società".