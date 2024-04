In rosso Wall Street dopo dichiarazioni hawkish di funzionari Fed

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

sanitario

telecomunicazioni

Salesforce

3M

American Express

Amgen

Walgreens Boots Alliance

Tesla Motors

MongoDB

Moderna

Advanced Micro Devices

Lululemon Athletica

Constellation Energy

DexCom

(Teleborsa) -e chiude in flessione dell'1,35% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,23%, terminando la seduta a 5.147 punti. Pessimo il(-1,55%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,29%).Andamento negativo negli States su tutti idell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,72%),(-1,40%) e(-1,39%) sono stati tra i più venduti.Pesano leda parte di alcuni funzionari della Fed. In particolare, il presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis,, ha affermato che i tagli dei tassi di interesse potrebbero non essere necessari quest’anno se i progressi sull’inflazione si arrestano, soprattutto se l’economia rimane solida.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,51%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,84%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,31%.(+2,70%),(+1,64%),(+1,21%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,4 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,76%.scende del 3,73%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,9%)14:30: Variazione occupati (atteso 205K unità; preced. 275K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,21 Mln barili).