Asia in rialzo. Seduta moderatamente positiva a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta nel complesso positiva per le borse asiatiche che attendono con prudenza i dati sull'inflazione americana e qualche indicazione in più su un possibile taglio dei tassi della Federal reserve.Seduta in rialzo per, con il, che avanza dello 0,89%, mentre, al contrario, resta piatta, con le quotazioni che si posizionano allo 0,14%.Leggermente positiva(+0,63%); poco sotto la parità(-0,3%).In frazionale progresso(+0,46%); come pure, in denaro(+1,49%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%.Il rendimento dell'scambia 0,79%, mentre il rendimento per ilè pari 2,29%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,8%; preced. -2,7%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -6,7%).