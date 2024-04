Salone del Risparmio, prima giornata chiude con record di 9.000 partecipanti

(Teleborsa) - Ladella 14esima edizione del, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, si chiude conpresso l'Allianz MiCo di Milano. Lo rende noto l'organizzatore Assogestioni, che stamattina parlava di 15.000 partecipanti attesi per la tre giorni.Nel corso della conferenza di apertura, il presidente di Assogestioniha ricordato che il 2024 segna il, ponendo l'accento sull'evoluzione dell'industria del risparmio gestito dal 1984 ad oggi: "In questi decenni, la nostra industria è maturata in termini di offerta, di qualità e di trasparenza. Oggi gli investitori, siano essi istituzionali o privati, possono accedere a una gestione professionale riconosciuta dagli attori politici e sociali del Paese come portatrice di valore e di opportunità".È stata inoltre sottolineata l'importanza del ruolo sociale del risparmio gestito nell'attuale contesto economico-finanziario. Gli effetti positivi di un'allocazione responsabile capace di guardare al lungo periodo e all'economia reale non riguardano, infatti, solo le disponibilità finanziarie e gli obiettivi dei risparmiatori, ma coinvolgono l'intero tessuto produttivo: "Oggi più che mai, il. Il nostro settore ha la forza di movimentare ingenti capitali che possono coniugare all'obiettivo del rendimento anche un impatto sull'economia", ha commentato Trabattoni.