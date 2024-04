Alkemy, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

Intermonte

Alkemy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 14,1 euro) ilsu, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, e confermato lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che l'del quarto trimestre 2023 è stato in linea con le attese, mentre l'è stato pari a 1,1 milioni di euro (FY23: 3,5 milioni di euro) rispetto alle aspettative di 2,2 milioni di euro a causa di aumenti significativi di D&A, oneri finanziari e aliquota fiscale.Il broker hadel 14% nel '24 per riflettere la crescita più lenta del previsto che incide sull'EBITDA del -7% e gli oneri finanziari netti più elevati dovuti ai tassi di interesse più elevati. Nel 2025, la riduzione sarà inferiore poiché prevede che il deleverage ridurrà i costi finanziari netti rispetto al 2024."Il, con un inizio più lento a causa del contesto macro incerto, seguito da una riaccelerazione nel secondo semestre sulla scia di un contesto in miglioramento e dai primi benefici derivanti dalla nuova struttura commerciale e operativa - si legge nella ricerca - Nel mercato altamente dinamico della trasformazione digitale, riteniamo che Alkemy abbia il giusto portafoglio di servizi e la giusta strategia di go-to-market per sfruttare le opportunità di crescita migliorando al tempo stesso la redditività grazie alle azioni di gestione".