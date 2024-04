Prysmian acquisisce australiana Warren & Brown Technologies

Prysmian

(Teleborsa) -, leader nella transizione energetica e nella trasformazione digitale, ha siglato un, leader australiano nei prodotti di connettività per le reti telecom.L’acquisizione assume carattere strategico per entrambe le società in quantodi Prysmian nellee le risorse, le capacità e la forza di Warren & Brown nelleWarren & Brown è un’azienda australianaione che fornisce soluzioni agli operatori telecom per diverse applicazioni, soprattutto nel settore FTTA e FTTH & Data Center. Fondata nel 1921, Warren & Brown ha sede a Melbourne e gestisce 3 siti produttivi principali, 2 in Australia (Melbourne) e 1 nelle Filippine (Manila), generando un fatturato annuo di circa 90 milioni di dollari australiani (ca. 55 milioni di euro).