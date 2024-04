SdR, Rabitti (Morgan Stanley IM): spazio sia per ETF che per gestione spiccatamente attiva

(Teleborsa) - Per quanto riguarda la"quello che vorremmo comunicare ai nostri clienti e agli utilizzatori dei prodotti Morgan Stanley è che spesso i gestori e gli investor vengono scambiati con i trader, quindi ci si immagina il gestore dietro quattro schermi pronto a comprare o vendere in funzione se la Fed taglia i tassi piuttosto che se il dato di inflazione esce sopra le aspettative o sotto le aspettative. In realtà quello che fa la maggior parte dei nostri gestori è quello di selezionare dei business, cioè, ovvero aziende,, anche se sono aziende quotate e rimanere investite accanto a quelle aziende per N anni". Lo ha detto a Teleborsa, Co-Head of Italy e Head of Distribution Italy di, in occasione della 14esima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni."Questo è il nostro modo di fare gestione attiva - ha aggiunto - quindiuna componente attiva nei confronti dell'indice,, parliamo di fondi con oltre il 90% di active share, vuol dire per il 90% diversi dall'indice di riferimento"."Nei prossimi anni investimenti attivi e investimenti passivi andranno a coesistere, quindi all'interno di un portafoglio diversificato di investimenti ci sarà spazio sia per gli ETF che per i fondi a gestione attiva, ma quelli veramente a spiccata gestione attiva. Probabilmente, che non sono veramente attivi e che chiaramente hanno dei costi superiori a quelli passivi. Il ruolo dei fondi a gestione attiva è quello di creare valore per gli investitori, quindi in un ciclo di mercato che può essere i 5 o 10 anni andare a creare extra rendimenti consistenti nei confronti degli indici".